Am Ende siegt die Liebe

Unser „Pflegekind“ ist flügge. – In Anführungszeichen, weil es sich um einen 22-jährigen Mann handelt. Er kam im Zuge der Flüchtlingswelle aus Äthiopien, ursprünglich stammt er aus Eritrea, nach Thüringen. Seither haben wir ihn beim Lernen der deutschen Sprache, im Alltag, bei Wohnungs- und Jobsuche unterstützt. Inzwischen verdient „Dagi“, die Kurzform seines für unsere Zungen fast unaussprechlichen Namens, seinen Lebensunterhalt selbst. In einem der besten Hotels Eisenachs hat er in der Spülküche für sauberes Geschirr gesorgt, eine Drecksarbeit erledigt.

Die vergangenen drei Jahre hat „Dagi“ mit uns Weihnachten gefeiert. Nun nicht mehr. Er hat eine Liebe gefunden. Kurz vorm Fest ist er zu ihr ins Rheinland gezogen.

Ursprünglich sollte er Weihnachten arbeiten. Doch er sah seine Liebe gefährdet, sollte er zu Weihnachten nicht bei ihr sein. „Wie sagt ich‘s meiner Chefin?“ – So: „Ich kann nicht arbeiten. Ich habe am ersten Weihnachtstag einen OP-Termin.“ Die staunte nur kurz. „Dagi, Weihnachten wird nicht operiert, höchstens in Notfällen.“

Trotz Notlüge wurden ihm Daueranstellung und Ausbildung angeboten. So groß war die Wertschätzung. Doch die Liebe ist stärker.

Noch eines verdeutlichen uns die stets herzerfrischenden Begegnungen mit Dagi: Es gibt Jobs, die will kaum einer erledigen, schon gar nicht zu Weihnachten. Ein großes Dankeschön den Menschen, die dafür sorgen, dass andere feiern können.