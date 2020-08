In Herrenhof gibt’s zum Abwasser- noch ein Trinkwasserproblem

Herrenhof. Eine Leitung ist in der Siedlung Am Hirzberg am Mittwoch gebrochen. Anwohner und Gemeinde beheben den Schaden und sehen Zweckverband in der Pflicht.

Anwohner Alexander Freytag steht an einem Eckgrundstück der Hirzberg-Siedlung in einem Loch, da ist so tief wie ein Mensch hoch. Ständig fließt Wasser in der Grube nach. Die Wasserleitung hat ein Leck. Mittwochabend war der Leitungsbruch an einer feuchten Stelle im Boden entdeckt worden. „Bei 30 Grad in der Sonne kann etwas nicht stimmen“, sagt Freytag. Das bestätigt sich, als er am Freitag die Wasserleitung freilegt.