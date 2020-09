Am Hüllrod nach Herzenslust toben

Die Mädchen und Jungen des Kindergartens „Waldwichtel“ in Finsterbergen nehmen die neuen Schaukeln und das Klettergerüst am Kurpark Hüllrod in Besitz.

Über die Wiese am Hüllrod schallt Kindergeschrei. Mädchen und Jungen toben nach Herzenslust. Die „Waldwichtel“ des Kindergartens Finsterbergen nehmen neue Spielgeräte im Kurpark in Besitz. Wenn ihr Vormittagsspaziergang sie jetzt in den Hüllrod führt, können sich nicht nur rutschen, sondern auch hangeln, klettern und schaukeln. Die Stadt Friedrichroda hat auf dem Areal, das in den 1930ern als Tennisplatz errichtet worden war, wie Ortsteilbürgermeister Gerhard Werner (CDU) weiß, den Spielplatz erweitern lassen. Nachdem in den 1960ern der Tennisbetrieb dort eingeschlafen ist, diente die Wiese als Spielplatz. Nun sind für 12.500 Euro neue Geräte aufgestellt worden.