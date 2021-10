Am schönsten Ende der Welt

Bad Tabarz. In einem 3D-Vortrag nimmt Fotograf Stephan Schulz Besucher mit nach Neuseeland, dem schönsten Ende der Welt.

Acht Monate lang war Fotograf Stephan Schulz in Neuseeland und dem Südpazifik unterwegs. Seine Eindrücke und Erlebnisse will er am Freitag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr in einem 3D-Vortrag in der Bad Tabarzer Kukuna vorstellen.

Schulz wanderte durch Regenwälder, über verschneite Bergpässe, kraxelte auf Gletschern, paddelte entlang traumhafter Küsten und erkundete Höhlen mit ihren fossilen Schätzen. In seinem Vortrag erzählt er von Begegnungen mit einem Pottwal, aber auch mit Neuseelands Nationalvogel, dem Kiwi. Der Fotograf beschreibt aber nicht nur die schönen Dinge Neuseelands, sondern beleuchtet auch die kritischen Themen wie Umweltschäden durch eingeschleppte Raubtiere und das Stranden von Walen.

Mit Hubschrauber, Drohne und sogar per Fallschirm fotografierte Stephan Schulz das Land. Unterwasser erkundete er die Korallen bewachsenen Steilwände des Milford Sound. Er begleitete Schafzüchter, die ihre Hunde ausbildeten und war mit Maoris auf der Suche nach dem Halbedelstein Jade. In der südpazifischen Umgebung Neuseelands besuchte er Tierparadiese mit ihren Pinguin-Kolonien, Seeelefanten und Albatrossen.

Karten sind in der Touristinformation Bad Tabarz, Lauchagrundstraße 12a erhältlich.