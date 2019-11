Am Sonnabend ist in Ohrdruf Adventsbummel angesagt

Am Sonnabend, dem 30. November gibt es in der Ohrdrufer Innenstadt den ersten Adventsbummel, teilt Thomas Kratsch im Namen der Vereinigung „Ohrdruf handelt“ mit. Die Arbeit dieser Vereinigung von Betreibern und Inhabern innerstädtischer Läden zielt auf die Innenstadt-Belebung.

Um 11 Uhr tritt der Posaunenchor in der Marktstraße auf. In den Straßen der Innenstadt soll adventliche Musik erklingen. Glühwein, Waffeln, Plätzchen, Kaffee, Kuchen und Soljanka werden angeboten. In der Marktstraße wird ein Foodtruck stehen.

Um 15 Uhr startet der Kindergarten „Kleine Rasselbande“ zur Adventsreise. Die Kinder haben zuvor Türchen eines lebendigen Adventskalenders dekoriert. Es sind die Eingänge zu Geschäften, die am Kalender teilnehmen. Auf dem Weg zum Markt halten die Kinder dort, um zu singen. Der Adventskalender erstreckt sich bis Heiligabend. Das Türchen ist dann jenes der Trinitatiskirche, in der der Weihnachtsgottesdienst beginnt. Am 22. Dezember kommt das Friedenslicht aus Bethlehem im Pfarrhaus in der Kirchstraße an.

Gegen 15.45 Uhr soll die „Reise“ am Markt enden. Dort werden Kinder und Besucher der Innenstadt gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Schambach (SPD) den Weihnachtsbaum ansingen.