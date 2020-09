Amtseinführung von Pfarrer Caesar in Sonneborn

Pfarrer Alexander Caesar wird in einem festlichen Gottesdienst am Sonntag, 20. September um 14 Uhr in Sonneborn eingeführt.

Pfarrer Alexander Caesar wird in einem Gottesdienst am Sonntag, 20. September, um 14 Uhr in Sonneborns Kirche St. Peter und Paul eingeführt. Mit Pfarrer Alexander Caesar ist die Regionalpfarrstelle Sonneborn, zu der die Kirchgemeinden Brüheim, Eberstädt, Friedrichswerth und Haina gehören, seit 1. September nach Vakanz wieder besetzt. Amtsvorgängerin Mariana Willer hatte im März 2019 eine Pfarrstelle in Jena übernommen. Nun trete der seltenen Fall ein, dass ein evangelischer Geistlicher von Thüringen, wechsle, stellt Superintendent Friedemann Witting fest.