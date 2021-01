Amtsgericht Gotha: 33-Jähriger zu Geldstrafe verurteilt

Für seine 33 Jahre hat er ein beeindruckend langes Vorstrafenregister. 18 Mal schon wurde er zu einer Geld- oder Freiheitsstrafe verurteilt. Einem erneuten Schuldspruch blickt er in der Verhandlung vorm Amtsgericht Gotha entgegen. Der Vorwurf: Er soll, nur wenige Wochen nach der Haftentlassung, an einem Sommertag des vergangenen Jahres zwei Polizisten wiederholt als "Wichser" bezeichnet und ihnen den ausgestreckten Mittelfinger entgegengereckt haben.

So recht kann sich der Angeklagte daran nicht erinnern. Bei einem Blutalkoholwert von 2,9 Promille wenig verwunderlich. Es könnte sein, dass er sich habe hinreißen lassen, sagt er der Richterin. Doch Viola Steigerwald will sich damit nicht zufriedengeben. War es so oder nicht?, will sie wissen. Schließlich nickt der Mann und bestätigt die Anklage.

Bei allen Straftaten unter Drogen oder betrunken

Bei all seinen Straftaten stand er entweder unter Drogen oder war schlichtweg besoffen. Dieser Zusammenhang ist ihm schon klar. Nur gelingt es dem 33-Jährigen nicht, daraus auch die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Eine Suchtberatungsstelle hat er aufgesucht und dort, so erzählt er, habe man versucht sein Trinkverhalten zu ändern. Nur noch sechs der bislang acht Bierchen waren das Ziel.

Auf Nachfrage des Staatsanwaltes erklärt er, nicht mehr täglich dem Alkohol zuzusprechen. Und zu Hause schon gar nicht mehr, außer im Fernseher läuft Fußball. Deshalb habe er auch vor drei Tagen, bei einer Spielübertragung, ein paar Bierchen gezischt. Gestern nicht?, will die Richterin wissen. Nee, gar nicht, oder doch vielleicht eins, so sicher ist sich der Angeklagte in der Frage nicht. Viola Steigerwald ist überzeugt, dass dieser sogar vor der Verhandlung Alkohol getrunken hat. Dafür, sagt sie, habe sie ein Näschen. Das weist der Angeklagte entrüstet von sich. Nur, um wenig später zu erzählen, dass er vor der Verhandlung am Netto einen Kumpel getroffen habe, der sich gerade ein paar Flaschen Bier gekauft hatte. Den angebotenen Schluck habe er nicht ablehnen können.

Staatsanwalt sieht Chance auf Neubeginn

Nach dem Lockdown hofft der Mann auf eine Arbeit als Staplerfahrer, was angesichts seiner Affinität zum Alkohol alles andere als eine sichere Wette ist. Im Frühjahr will er mit seiner Freundin eine gemeinsame Wohnung auf dem Dorf beziehen. Da sei er sicher vor seinen Kumpels, weil nur zweimal am Tag ein Bus fährt. Dann werde sich schon alles zum Guten wenden, sagt er hoffnungsvoll.

Diese Chance greift der Staatsanwalt in seinem Plädoyer auf. Er sieht die Möglichkeit eines Neuanfangs für den Angeklagten gegeben, auch wenn dessen Sozialprognose mehr als finster ausfällt. Eigentlich wäre bei den Vorstrafen für den Tatbestand der Beleidigung eine Haftstrafe angemessen. Jedoch findet der Ankläger diesmal eine Geldstrafe ausreichend, weil er hofft, dass der Mann seine winzige Chance auch ergreift. So beantragt er eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 15 Euro.

Ein Strafmaß, mit dem der Pflichtverteidiger des Angeklagten leben kann. Auch die Richterin hält eine Geldstrafe für gerechtfertigt und verurteilt den 33-Jährigen zu 50 Tagessätzen zu je 15 Euro. In ihrer Begründung macht sie klar, dass ein bloßer Ortswechsel nicht ausreicht, das Leben gründlich umzukrempeln. Sein Problem heißt Alkohol, und dieses könne nur er allein in den Griff bekommen. Ansonsten sei die nächste Straftat garantiert.