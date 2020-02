Amtsgericht Gotha verhandelt automatisierte Betrugsmasche

Im Juni 2016 hatte die heute 37-Jährige vertretungsweise den Posten der Verwaltungsleiterin an einem Gymnasium im Landkreis Gotha übernommen. Noch im gleichen Monat begann sie sich am Haushalt der Salzmannschule zu bedienen.

In 46 Fällen manipulierte sie Konten dergestalt, dass Geld auf das Konto ihres Lebenspartners floss. In weiteren fünf Fällen kaufte die Frau ein – unter anderem in einem Möbelhaus einen Bartisch für mehr als 1000 Euro – und bezahlte die Rechnung mit Geld, das dem Gymnasium gehörte. Die Lieferung ging jeweils an die Adresse ihres Freundes. Das sei eindeutig Beihilfe zum Betrug, befand die Anklagebehörde. Deswegen saß auch der 30-Jährige auf der Anklagebank im Schöffenprozess vor dem Amtsgericht Gotha, den Richterin Ulrike Borowiak-Soika leitete.

Tränenreich gestand die Angeklagte ihre Verfehlungen, präzisierte sogar, dass sie früh schon Daueraufträge auf den Weg brachte – drei an der Zahl, von denen jeder monatlich 276 Euro auf das Konto des Lebensgefährten spülte. Der Automatismus funktionierte so gut, dass auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Schuldienst Überweisungen kamen. Sie hatte vorgesorgt und die Zahlungen bis zu ihrem Ausscheiden befristet. Dass sie früher gehen würde, konnte sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen – die Frau wurde schwanger. Allerdings bestreitet sie, dass ihr Lebensgefährte etwas von ihrem kriminellen Tun wusste. Sie habe sich stets allein um die Konten gekümmert, auch um das Konto ihres Freundes. Dabei wäre zu erwarten gewesen, dass die ausgebildete Bankkauffrau fit im Umgang mit Geld ist.

Bereits 9000 Euroin monatlichen Raten zurückgezahlt

Einen Zivilprozess hat die Arnstädterin bereits hinter sich und hat ein Schuldeingeständnis unterschrieben. Monatlich zahlt sie 550 Euro, um den Schaden auszugleichen. So sind 9000 der mehr als 20.000 ergaunerten Euro erstattet worden. Das rechnet ihr der Staatsanwalt an und verweist auf Paragraf 46 des Strafgesetzbuches, in dem Grundsätze der Strafzumessung geregelt sind. So kann das Verhalten des Täters nach der Tat, besonders sein Bemühen, den Schaden wiedergutzumachen, berücksichtigt werden. Auch die umfängliche Einlassung ist für den Ankläger ein Pluspunkt.

Weniger erfreulich ist, dass die Frau wegen Verkehrsdelikten vorbestraft ist. Der Staatsanwalt kommt auf eine Freiheitsstrafe von einem Jahr für alle 51 Taten, die seiner Ansicht nach in eine zweijährige Bewährungszeit mit 60 gemeinnützigen Arbeitsstunden umgemünzt werden können. Im Fall des Freundes sieht die Anklage eine Mitwirkung am Betrug. Es sei schwer vorstellbar, dass er nichts mitbekommen habe. Da dies aber nicht zweifelsfrei bewiesen werden kann, plädiert der Staatsanwalt auf Freispruch.

Der Verteidiger der 37-Jährigen kann über weite Strecken der Anklage folgen, findet aber ein Jahr Gefängnis zu viel. Er verweist darauf, dass sie bereits im Zivilprozess und nun im Strafprozess große Summen für die anwaltliche Vertretung aufbringen musste. Mit den Arbeitsstunden hingegen zeigt er sich einverstanden, plädiert jedoch auf eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten.

Richterin Ulrike Borowiak-Soika und die Schöffen legen in ihrem Urteil für die Frau eine Freiheitsstrafe von neun Monaten fest, die auf zwei Jahre Bewährung ausgesetzt wird. Für den Lebenspartner erging Freispruch.