Amtsgericht Gotha: Wahrheit oder Lüge

Gotha. Am Amtsgericht Gotha musste ein Schöffenprozess verschoben werden, weil eine wichtige Zeugin dem Verfahren ferngeblieben war.

Raub in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung, so lässt sich der Vorwurf des Staatsanwaltes kurz zusammenfassen. Seine Schilderung der mutmaßlichen Tat, dauert etwas länger. Demnach sei der Angeklagte an diesem Freitag vergangenen Jahres mit Gewalt ins Zimmer der Frau eingedrungen, habe sie angeschrien, dass sie ihm noch Geld schuldet, und die Forderung mit einer heftigen Ohrfeige bekräftigt. Anschließend habe er ihr Portemonnaie an sich genommen sowie ihr Handy und sei verschwunden. Die Geldbörse sei später im Briefkasten gefunden worden, allerdings um 300 Euro erleichtert.

Der Angeklagte hört sich die Vorwürfe gelassen an. Auf die Frage, ob der 32-Jährige sich zur Sache einlassen möchte, gibt sein Verteidiger eine Erklärung ab. Die Tat, die von der Anklagevertretung geschildert wurde, habe niemals stattgefunden. Sein Mandant habe sich an besagtem Wochenende außerhalb seines Wohnortes befunden, um in einer Gartenanlage gemeinsam mit anderen zu feiern. Dafür werde die Verteidigung Zeugen benennen. Nur einmal sei er in dieser Zeit in seiner Wohnung gewesen, um ein paar Sachen zu holen, allerdings nicht allein, sondern in Begleitung eines Kumpels, der ebenfalls im Kleingarten mitfeierte. Dass die Frau seinen Mandanten anzeigt und übler Taten beschuldigt, sei nicht neu, bemerkt der Verteidiger.

Vermutlich aus dem Staub gemacht

Einmal schon habe es deswegen ein Verfahren gegeben, das allerdings eingestellt wurde. Warum die Ex-Lebensgefährtin ihn wiederholt angezeigt hat, kann der Mann nicht erklären. Die Frau und der Angeklagte, so schält sich in der Schöffenverhandlung heraus, waren einst ein Paar, geblieben sind ein gemeinsames Kind und jede Menge Streitigkeiten. Und bis wenige Tage vor Prozessbeginn habe sie auch bei ihm gewohnt, erzählt der Angeklagte. Vermutlich wegen der anstehenden Verhandlung habe sie sich aus dem Staub gemacht. Wo sie jetzt untergekommen sei mit dem Kind, könne er allerdings nicht sagen.

Als Hauptzeugin fehlt die Frau am Verhandlungstag. Sie hat ausrichten lassen, dass sie mit ihrem Sohn in der Notaufnahme sei, der nach einem Sturz am Vortag über heftiges Kopfweh geklagt habe. Sollte sie es nicht mehr rechtzeitig zum Prozess schaffen, werde sie eine entsprechende Bescheinigung vorlegen. Damit ist klar, bei diesem einen Verhandlungstag wird es nicht bleiben. Immerhin sind zwei der geladenen Zeugen erschienen, darunter die Nachbarin des Angeklagten. Sie erinnert sich, dass die Polizei auf der Suche nach dem Mann auch bei ihr nach seinem Verbleib gefragt hat. Am gleichen Tag habe sie diesen dann gesehen, als er mit einer unbekannten männlichen Person seine Wohnung verließ.

Der zweite Zeuge wird an diesem Tag ungefragt von Richterin Ulrike Borwoiak-Soika entlassen, er muss später aussagen. Eine Fortsetzung dieses Termins ist nicht möglich. Die von der Verteidigung benannten neuen Zeugen zu laden, ist im vom Gesetz festgelegten Zeitraum von drei Wochen nicht zu schaffen, zumal es in der Urlaubszeit zu Verzögerungen kommt. So wird die Sache ausgesetzt und vermutlich im Spätherbst in einem neuen Prozess verhandelt. Dann muss auch die Klägerin im Zeugenstand aussagen.