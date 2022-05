An Beal Bocht in Weingarten

Weingarten. Gottesdienst zu Himmelfahrt an den Drei Teichen zwischen Aspach und Fröttstädt

Irisch-Folk-Musik wird am Samstagabend, 21. Mai, in Weingartens romantischer Dorfkirche gespielt. Das kündigt Christian Schaube an, Pfarrer von Siloah und der Kirchgemeinden um Neufrankenroda. 19 Uhr tritt das Gothaer Folk-Duo An Beal Bocht in der Kirche auf: Jürgen Dölz (Gesang, Gitarre), Oliver Bonsack (Fiddle, Mandoline, Gesang). Der Eintritt kostet zehn Euro. Am Sonntagmorgen zum Gottesdienst sei der gratis, sagt Schaube und fügt hinzu: Er freue sich auf viele fröhliche Begegnungen an diesem Wochenende im Kirchspiel. Er lädt ferner zum Gottesdienst im Freien am Himmelfahrtstag ein. Der werde am Donnerstag, 26. Mai, ab 10 Uhr an den Drei Teichen, im Waldstück zwischen Aspach und Fröttstädt, begangen.