Karl-Heinz Adlung am neuen Zifferblatt der Turmuhr in Brüheim. Seit ersten Advent 2020 wird die Uhrzeit wieder auf neuen Zifferblättern angezeigt.

Brüheim. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten an der Brüheimer Kirche wurden neue Zifferblätter nebst Zeigern angebracht.

An der Brüheimer Kirche schlägt die Turmuhr wieder

Der Abschluss der Sanierung der Brüheimer St. Viti Kirche rückt näher. Noch wenige Restarbeiten am Kirchturm stehen aus, doch die sollen in diesem Jahr abgeschlossen werden. In neuem Glanz erstrahlt seit kurzem wieder die Turmuhr.