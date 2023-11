Das Kind musste nach dem Unfall in Gotha zur Behandlung in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

An einer Ampel in Gotha übersehen: Zehnjährige muss ins Krankenhaus

Gotha. Ein Kind ist in Gotha bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der 67-Jährige Autofahrer übersah das Mädchen an einer Kreuzung.

Ein Zehnjähriges Mädchen ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Gotha verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe der 67-jährige Fahrer eines Pkw der Marke Chrysler das Mädchen offenbar an einer Ampelkreuzung in der Huttenstraße übersehen.

Als das Kind über die Straße ging, streifte das Fahrzeug das Mädchen. Dabei verletzte sie sich leicht. Zur Behandlung ihrer Verletzungen musste sie in einem Krankenhaus behandelt werden.