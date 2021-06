Andacht mit Klavier und Cello in Gotha

Gotha. Elena Metelskaya und Martin Müller-Weiffenbach spielen im Augustinerkloster in der Kreisstadt. Auf dem Programm stehen Musik und Texte von Chopin.

Zu einer musikalischen Andacht wird am Mittwoch, 9. Juni, um 10 Uhr, in die Augustinerkirche in Gotha geladen. Darüber informiert Pfarrer Andreas Fincke. Pianistin Elena Metelskaya und Cellist Martin Müller-Weiffenbach interpretieren an diesem Vormittag Musik und Texte des Komponisten Frederic Chopin.

Die Andacht ist Teil des Evangelischen Forums. Der Eintritt ist frei, doch es wird eine Kollekte eingesammelt.