Andere nicht ausbremsen

Nun ist sie weg, die Tempo-30-Regelung für die neu gebaute Straße in Uelleben. Für alle, die sie wünschten, mag das ärgerlich sein. Zwar fahren Verbrenner-Pkw bei 50 Kilometer pro Stunde schadstoffärmer als bei 30, aber vielleicht verband sich mit der 30-Zone die Hoffnung, viele würden die Reserve-Strecke zur B 247 nun meiden. Die Uelleber hatten sicher die Ruhe während der Zeit der Straßensanierung der Ortsdurchfahrt genossen. Doch sollte jeder, der da schimpft, sich mal in die Lage der Anderen versetzten. Auch Autofahrer, die nicht in Uelleben wohnen, haben mit ihren Steuern die Straßensanierung mit bezahlt. Und Werktätige haben nun mal Termine, manchmal einen nach dem anderen. Denen ist schwer zu vermitteln, dass sie auf einer nagelneuen Straße mit 30 zuckeln sollen. Auch ist es nicht gerade gesund, noch länger am Steuer zu sitzen, denn auch das ist eine bewegungsarme Tätigkeit. Gäbe man den allen Wünschen nach, vor der eigenen Haustür die erlaubte Geschwindigkeit zu begrenzen, hätten wir in urbanen Gebieten wohl bald nur noch Tempo 10 überall. Dagegen wäre nichts zu sagen, wäre unser Alltagsleben darauf eingerichtet.