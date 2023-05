Andreas Dötsch erhält Myconiusmedaille

Gotha. Vorsitzender des Gewerbevereins erhält die Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement im Rahmen des Myconiusempfangs in der Stadthalle

Andreas Dötsch ist am Mittwochabend in der Gothaer Stadthalle die Myconismedaille überreicht worden. Die Stadt Gotha hat im festlichen Rahmen des traditionellen Myconiusempfangs damit den Vorsitzenden des Gewerbevereins für sein langjähriges Engagement geehrt, der sich ehrenamtlich für Händler und Freiberufler einsetzt. „Was er tut, ist freiwillig und er tut es, egal, wer als Bedenkenträgerin und Bedenkenträger ihm im Wege steht“, kennzeichnete Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) in seiner Laudatio Dötschs Einsatz.

Unter dessen Führung wurden zahlreiche Aktionen in der Stadt in die Wege geleitet, beispielsweise der Gotha-Gutschein. Der Gothaer Stadtrat hatte entschieden, ihm dafür die höchste Auszeichnung der Stadt zu verleihen.