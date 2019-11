Inmitten einer Welt aus Porzellan: Ute Däberitz, die Kuratorin der Sonderausstellung „Keramische Horizonte – Die Sammlung der Lotte-Reimers-Stiftung in Gotha“ hält eine japanische Kaffeekanne aus der Zeit um 1700 in der Hand.

Anekdoten rund um wertvolles Porzellan

In den kommenden Tagen rückt im Herzoglichen Museum Gotha Zerbrechliches in den Blickpunkt. Zwei öffentliche Veranstaltungen rund um die Keramik stehen auf dem Programm – passend zur aktuellen Ausstellung „Keramische Horizonte“ um die Sammlung internationaler Spitzenstücke von Lotte Reimers.

Am Donnerstag, 21. November, 19 Uhr, widme sich Ute Däberitz in einem Abendvortrag dem Thema „Von der ‚maladie de porcelain’ zur Spezialsammlung“, teilt die Stiftung Schloss Friedenstein mit. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Stiftung und Kuratorin der Ausstellung „Keramische Horizonte“ über die 375-jährige Gothaer Sammlungsgeschichte werde fundiert und anekdotenreich zugleich erzählen.

Am Sonntag, 24. November, könnten junge Besucherinnen und Besucher ab fünf Jahren selbst aktiv werden. Von 14 bis 16 Uhr sei im museumspädagogischen Raum des Herzoglichen Museums die Keramik- und Porzellanmalwerkstatt eingerichtet, in der Tassen, Teller und Tiere auf Verzierungen mit Porzellanmalstiften warteten. Ein seltsam anmutendes Liebespaar oder ein Perückenkopf in der Skulpturenhalle, ein unheimliches Wesen im Gemäldesaal – die Inspirationsquellen im Museum seien unglaublich, heißt es in dem Veranstaltungshinweis der Stiftung zu dem speziellen Angebot für Kinder und Jugendliche.

Seit Gründung der Friedensteinischen Kunstkammer durch Herzog Ernst I. von Sachsen-Gotha (1601–1675), genannt der Fromme, habe das kunstsinnige Gothaer Fürstenhaus eine außergewöhnlich große Sammelleidenschaft für Keramiken unterschiedlichster Art gehegt. Trotz immenser Verluste in den Nachkriegsjahren 1945/46 spiegele der erhaltene historische Keramik-Bestand diese besondere Gothaer Sammeltradition noch immer eindrucksvoll wider. Bereits in der Mitte des 17. Jahrhunderts hätten Gefäße aus einheimischer Terra sigillata, denen man wundersame Heilkräfte zuschrieb, Eingang in die Kunstkammer gefunden.

Donnerstag, 21. November, 19 Uhr, Herzogliches Museum, Gothaer Porzellan-Episoden, 5 Euro; Sonntag, 24. November, 14 bis 16 Uhr, Herzogliches Museum, Porzellanmalen für Kinder, Anmeldung empfohlen unter Tel.: 03621 / 82340, 1 Euro