Angst vor Ansteckung im Präsenzunterricht

In der Verwaltungsfachhochschule in Gotha lernen Studierende aus ganz Thüringen.

Gotha. Studierende haben Angst vor einer Corona-Ansteckung in der Verwaltungsfachhochschule in Gotha. Sie appellieren an das Innenministerium, ihre Übungsklausuren von zu Hause aus schreiben zu können.

Während Schulen und Universitäten in Thüringen noch immer geschlossen sind, ist die Verwaltungsfachhochschule (VFHS) in Gotha bereits seit Februar wieder im eingeschränkten Präsenzbetrieb. Eine Gruppe Studierender hält die Öffnung angesichts der noch immer hohen Infektionszahlen im Landkreis für verfrüht. „Wir finden es unverantwortlich, dass trotz Bemühungen der Fachhochschule das Ministerium mittels Erlass auf eine Präsenz besteht", heißt es in einem Schreiben, das diese Redaktion erreicht hat.

Die Studierenden möchten anonym bleiben. Nachdem sie ihr Studium absolviert haben, werden sie in Finanzämtern, Landratsämtern, Ministerien sowie dem Landesverwaltungsamt arbeiten. Ein Schritt dorthin sind Übungsklausuren, die sie seit dieser Woche in einer Turnhalle schreiben. Diese könnten jedoch auch in Heimarbeit geschrieben werden, beklagen die Studierenden. Die Ergebnisse hätten keinerlei Einfluss auf die spätere Note und dienten nur der Vorbereitung. Es sollen jedoch realistische Prüfungsbedingungen herrschen, teilt das Innenministerium mit. Bei der Anfertigung der Arbeiten zu Hause seien diese nicht gewährleistet.

Die Studierenden werden per Schnelltest einmal pro Woche auf Corona untersucht – zu wenig, heißt es aus der Gruppe. Das Hygienekonzept sei angesichts mehrerer Infektionen, die vor Weihnachten unter den Studierenden aufgetreten seien, „fragwürdig". Das Innenministerium dementiert Ansteckungen im Zusammenhang mit dem Präsenzunterricht. Die wöchentlichen Tests bei Lehrenden und Studierenden seien bisher durchweg negativ ausgefallen.

Die Kritik der Studierenden gilt nicht der Schulleitung. Ihr Gesuch beim Innenministerium auf Anfertigen Übungsklausuren in Heimarbeit wurde zurückgewiesen. Während Arbeitgebern auferlegt wird, die Arbeit von zu Hause aus für ihre Beschäftigten möglich zu machen, bemühe man sich bei den Studierenden nicht. Dabei lernten sie bereits erfolgreich im Homeoffice. Dafür sorge eine Schul-App, die reibungslos funktioniere. „Für derzeitige Verhältnisse ist es eine sehr gute Lösung.“ Sogar Anwesenheit sei bei dieser Art der Fernlehre verpflichtend. Dass diese Technologie angesichts der Ansteckungsgefahr im Unterricht nicht genutzt werde, finden die Studierenden ungerecht. Das Ministerium predige Wasser und trinke Wein, sagen sie. „Wir fühlen uns nicht ausreichend geschützt“, ist ihr Fazit.

Neben dem Präsenzunterricht lauere die Ansteckungsgefahr auch in den Wohnheimen. Dort seien die Fachbereiche zwar in verschiedene Häuser aufgeteilt. Jedoch würden dort Studierende aus ganz Thüringen zusammenkommen und Gemeinschaftsräume nutzen. Das Innenministerium verweist hierbei auf das Hygienekonzept. Das gehörten in der Regel die Einzelbelegung der Zimmer, Zutrittsverbote für Externe, und das Verbot von Ansammlungen.