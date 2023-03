Anmeldung zur Ausbildung

Das berufliche Gymnasium in Sundhausen ist ein Schulteil des Staatlichen Berufsschulzentrums Gotha-West (Archivbild).

Gotha. In der Woche vom 13. bis 18. März bietet das berufliche Gymnasium in Gotha-Sundhausen Anmeldungsmöglichkeiten zur Ausbildung.

Vom 13. bis 18. März besteht die Möglichkeit, sich am beruflichen Gymnasium in Gotha-Sundhausen anzumelden. Das teilte Oberstufenleiterin Claudia Grünewald mit. Interessierte Schüler können zwischen den beruflichen Schwerpunkten Wirtschaft und Technik wählen. Nach bestandener Abiturprüfung ist man berechtigt, an allen Hochschulen und Universitäten ein Studium aufzunehmen.

Anmeldungen unter Telefon: 03621 / 701949 oder per E-Mail unter sekretariatbg@bz-gotha-west.de.