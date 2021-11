Annred um Sängerin Anna Steinhardt spielt ein Weihnachtskonzert in Gotha.

Annred stimmen in Gotha auf die Festtage ein

Gotha. Der Vorverkauf für das Konzert in der Stadthalle Gotha hat begonnen. Diese Beschränkungen gelten.

Ein Weihnachtskonzert spielt die Band Annred am Mittwoch, 22. Dezember, 19 Uhr, in der Stadthalle Gotha. Der Vorverkauf hat begonnen. Das Trio aus Sängerin Anna Steinhardt, Pianist Vinzenz Heinze und Fabian Fromm an der Geige gibt weltberühmte und neuentdeckte Melodien wieder und stimmt damit auf Weihnachten ein. Deutschsprachige Lieder und internationale Nummern stehen auf dem Programm.

Für das Konzert gilt zum jetzigen Zeitpunkt die 2G-Regel – nur Geimpfte und Genesene dürfen teilnehmen.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Karten für 15 Euro gibt es im Internet unter www.eventbrite.de sowie in der Gothaer Tourist-Information am Hauptmarkt 40. An der Abendkasse kosten sie, falls noch verfügbar, 18 Euro.