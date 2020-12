Apfelstädt: Neujahrsgruß statt Auftritt

Einen kleinen Neujahrsgruß für die Bewohner und das Personal der AWO-Seniorenresidenz "Drei Gleichen" in Apfelstädt übringt am Silvestertag der Apfelstädter Carneval Club.

Über eine Schwester der AWO-Seniorenresidenz „Drei Gleichen“ in der Nesse-Apfelstädt-Ortschaft Apfelstädt erfuhr am heutigen 31. Dezember Michaela Koch von der positiven Resonanz, die die Aktion ihres Apfelstädter Carneval Clubs (ACC) dort ausgelöst hat. Manche Bewohner hätten Tränen in den Augen gehabt, so Koch aus dem Bericht der Schwester. Am letzten Tag des Jahres 2021 erhielten alle 65 Bewohner des Pflegeheims ein Neujahrspräsent, das allerdings draußen vom Personal entgegen genommen werden musste. Das Präsent bestand unter anderem aus Tee und Pflegeprodukten, unterschiedlich zusammengestellt für Männer und Frauen. Die 50 Angestellten erhielten eine Flasche Piccolo und einen Schmunzelstein.

Der ACC hat in normalen Zeiten regelmäßigen Kontakt zu den Bewohnern der Seniorenresidenz und tritt dort auch auf. Im ersten Lockdown des Jahres 2020 hatte der Verein Einkaufshilfe angeboten. Für 2021 mussten die traditionelle Weihnachtsbaum-Verbrennung im Januar und die Büttenabende im Februar schon abgesagt werden, teilt Koch weiter mit.