Apfelstädtaue: Der Streit ums Wasser hat begonnen

Der Speicher Wechmar soll die Probleme mit den Niedrigwasser in der Apfelstädt und die daraus resultierende Gefährdung der Flora und Fauna in der Apfelstädtaue lösen. Das ist die Quintessenz des Bürgersdialoges der Landesregierung im Rahmen der Thüringentour 2020, am Dienstagabend dem 27. Oktober diesmal in der Gemeinde Drei Gleichen, die eben dieses Niedrigwasser zum Thema hatte.

Mit Spruchbändern und Protestplakaten am Eingang wurde Thüringens Ministerin für Umwelt, Energie und Naturschutz, Anja Siegesmund (Bündnis 90/ Die Grünen) am Dienstagabend im Bürgerhaus in Günthersleben-Wechmar empfangen. Im Saal hatten Bürger die Möglichkeit, ihre Fragen an einer Pinnwand bereit zu stellen. Allerdings konnten nur 50 angemeldete Teilnehmer hinein. Da Medienvertreter, Mitarbeiter des Ministeriums und aus fachlichen Gründen hinzugezogene Gäste mitzählten, waren es dann nur 30 bis 35 Dialogteilnehmer, die Platz nehmen konnten. Eine vorherige Anmeldung mit Name und Kontaktmöglichkeit war ohnehin gefordert. Viele blieben draußen und versuchten durch die geöffneten Saalfenster der Debatte zu folgen.

Bürgerinitiative schildert ihre Argumente

Das Trockenfallen der Apfelstädt im Sommer inzwischen auch über längere Zeiträume treibt die Bewohner der Anrainergemeinden um. Entsprechende Hinweise an die Landesregierung habe es schon seit Jahren gegeben, erinnerte der Bürgermeister der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt, Christian Jacob (CDU) in einem Diskussionsbeitrag. Über die Ursachen herrschte Dissens im Saal. Die Diskussion verlief teilweise laut und heftig. Siegesmund und Staatssekretär Olaf Möller (Bündnis 90/ Die Grünen) verwiesen auf Versickerungen und die regenarmen Jahre 2018 bis 2020, in denen der monatliche Niederschlag meist unter dem dreißigjährigen Mittel von 1981 bis 2010 gelegen habe.

Mitglieder der Bürgerinitiative Lebensraum Apfelstädt halten je doch zu geringe Wasserabgaben aus den Talsperren Schmalwasser und Alte Tambacher für eine Ursache. Dem hielten Siegesmund und Möller entgegen, der Apfelstädt fließe durch die Existenz der Talsperren drei Mal mehr Wasser als ohne sie zu. Woher dieses Wasser kommt blieb offen. Das Faß zum Überlaufen brachte nun offenbar die Inbetriebnahme der Westring-Kaskade, ein langfristig geplantes Projekt, eine aus DDR-Zeiten stammende zweite Trinkwasserleitung als Brauchwasserleitung für Bewässerungszwecke und die kontinuierliche Erzeugung von Strom in Erfurt zu nutzen.

4000 Unterschriften für Petition gesammelt

Wasser, so hieß es aus dem Saal, werde „per Bypass“ an der Apfelstädtaue vorbei geleitet. Es wurden zuvor Unterschriften für Petitionen gesammelt, rund 4000. Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag hatte fünf kleine Anfragen zum Thema im Plenum gestellt, erinnert der Abgeordnete Jörg Kellner. Siegesmund und Möller betonten, eine Erhöhung der Abgabemenge, ja auch der Verzicht auf die Westring-Kaskade bringe nichts, da das Wasser unterwegs versickere. Dies sei eine Folge der Trockenheit und damit des Klimawandels.

Anja Siegesmund fragte sogar einen Diskussionsteilnehmer, ob er an den menschengemachten Klimawandel glaube. Sie unterstrich den Nutzen der regenerativen Stromerzeugung per Wasserkraft. Thüringen importiere mehr als die Hälfte seines Strombedarfs. Die Einnahmen dienten dem Erhalt der Talsperren. Die Talsperre Wechmar sollte ursprünglich aus Kostengründen zurückgebaut werden. Die Planung dazu sei gestoppt.

Nun soll der sanierungsbedürftige Speicher ertüchtigt werden und bei Knappheit Wasser in die Apfelstädt geben. Er liege im Flusslauf hinter den Versickerungsstellen. Voraussetzung seien ausreichend Niederschläge im Herbst und Winter. Ein Diskussionsteilnehmer und Angler stellte die Lösung in Frage. Der Speicher könne dafür nicht genug leisten.