Applaus entscheidet über Sieg

Friedrichroda. Im Friedrichrodaer Kloßtheater gewann, wer den stärksten Beifall beim Poetry-Slam erhielt. Besucher kamen aus dem Landkreis Gotha und Umgebung.

Vor ausverkauftem Saal begann am Samstagabend im Kloßtheater in der Hauptstraße in Friedrichroda der erste Friedrichrodaer Poetry-Slam nach der Corona-Pause. Mit Julius Keinath moderierte der amtierende Thüringer Landesmeister die Veranstaltung, der Johanna Mauk alias NOVALUX aus Berlin den musikalischen Rahmen gab. Beim Poetry-Slam tragen die Teilnehmer eigene Texte vor. Das Publikum entscheidet über den Gewinner durch die Stärke des Applauses. Am Ende wurde es Andreas in der Au alias AIDA aus Erfurt.

Der Verein „Bunte Bude“ gestaltete die Veranstaltung gemeinsam mit dem Erfurter Verein Highslammer. Philipp Grüßner, Vorsitzender der „Bunten Bude“, hofft, jedes Jahr in der heilklimatischen Kurstadt einen Poetry-Slam veranstalten zu können.