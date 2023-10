Applaus für einen Gothaer Artisten

Conny Möller über die Geschwister Weisheit und ihrem Ehrenbürger Rudi Weisheit, die den Namen der Stadt in die Welt hinaustragen.

Standing Ovations für eine Persönlichkeit, die ihr ganzes Leben lang bescheiden geblieben ist. Das verdient Anerkennung und Respekt und das brachten die Festgäste dem neuen Ehrenbürger der Stadt durch langanhaltenden Applaus zum Ausdruck. Der Name Weisheit und Gotha sind untrennbar miteinander verbunden und so wird es auch bleiben.

Die Gothaer Artisten haben die Weltspitze in der Hochseilartistik erobert, das zeigen ihre Auftritte in Europa, Asien und den arabischen Ländern. Die Artistenfamilie und insbesondere ihr Macher Rudi Weisheit tragen den Namen der Stadt in die ganze Welt hinaus. Natürlich gab es nicht nur Erfolgs-, sondern auch Schattenseiten auf der Karriereleiter der Hochseiltruppe, doch da stehen alle Familienmitglieder zusammen. Das konnte man während des Festaktes sehen, als Jung und Alt gemeinsam auf der Kulturhausbühne standen.

Die Weisheits: eine große Familie, auf die wir Gothaer stolz sein können, denn sie sind neben den starren Sehenswürdigkeiten, wie Schloss Friedenstein, das lebendige Aushängeschild der Stadt.