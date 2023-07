Arbeiten an der Wasserkunst

Gotha. Wegen Einbau eines Revisionsschachts wird das Wasser mehrere Tage abgestellt

Am Donnerstag, 3. August, wird durch die Firma Fitzenräuter eine Revisionsöffnung in der Wasserkunst eingebaut. Damit die Arbeiten durchgeführt werden können, müsse die Wasserkunst bereits am Mittwoch, 2. August, abgestellt und die Steigleitung zum oberen Brunnen entleert werden. Darauf weist die Stadtverwaltung Gotha in dem Zusammenhang hin. Wenn alles wie vorgesehen laufe, könne die Wasserkunst am Freitag, 4. August, wieder in Betrieb genommen werden.