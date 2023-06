Beim Entspannungsprojekt „Schule ohne Stress" in der Löfflerschule in Gotha kommen die Kinder im lauten Schulalltag bewusst zur Ruhe. Schulsozialarbeiterin Julia Schedel bietet diesen Workshop an, der freiwillig von Schülerinnen und Schüler wie auch Lika Freytag (vorn links) besucht wird.