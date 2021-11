Arbeitsagentur Gotha berät telefonisch zu Karrierechancen

Gotha. Der Sprechtag am 2. Dezember richtet sich an Erwachsene, die neue Perspektiven suchen. Unter dieser Nummer kann man teilnehmen.

Erwachsene, die bei der beruflichen Orientierung oder bei Weiterbildungs- und Karrierefragen Unterstützung benötigen, können sich am Donnerstag, 2. Dezember, 9 bis 18 Uhr, telefonisch beraten lassen. Die Thüringer Arbeitsagentur bieten dann unter einer zentralen Nummer einen Telefonsprechtag an.

„Mit der Corona-Pandemie hat die Digitalisierung in den Unternehmen stark zugenommen. Für viele Mitarbeiter ändern sich damit die beruflichen die Anforderungen. Damit nimmt der Bedarf an beruflicher Weiterbildung stetig zu“, sagt Johannes Langenkamp, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Gotha. Auf das Telefonat am Sprechtag kann ein ausführliches Beratungsgespräch folgen.

Teilnehmende melden sich unter Telefon: 0361/3022222