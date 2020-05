Die Agentur für Arbeit in Gotha an der Schönen Aussicht schaltet eine Sonderhotline für Jugendliche zur Berufsberatung.

Gotha. Über eine Sonderhotline können sich Jugendliche in Sachen Berufs- und Studienwahl in Gotha beraten lassen.

Arbeitsagentur Gotha berät zu Studium und Ausbildung

Eigentlich sind die Monate Mai und Juni bei den Berufsberatern der Agentur für Arbeit in Gotha voll ausgeplant, denn dann beraten sie Jugendliche in Sachen Berufs- und Studienwahl. Allerdings sieht das in Zeiten von Corona anders aus, sodass an eine normale Berufsberatung gegenwärtig nicht zu denken ist.

Deshalb wurde eine Sonderhotline für Jugendliche eingerichtet, die in diesem Jahr eine Ausbildung oder ein Studium beginnen wollen. „Trotz der schwierigen Situation möchten wir allen Jugendlichen den Übergang von Schule in die Ausbildung und Studium ermöglichen. Die Berufsberater kennen offene Ausbildungsstellen in der Region“, sagt Ina Benad von der Agentur für Arbeit.

Unter Telefon: 03621/42 14 00 oder per E-Mail an gotha.berufsberatung@arbeitsagentur.de können Jugendliche die Berufsberater der Arbeitsagentur kontaktieren.