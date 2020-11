Bei der Agentur für Arbeit in Gotha will Jugendliche unterstützen.

Kreis Gotha. Einen Nachhilfeunterricht für Auszubildende, die Probleme in der Lehre oder der Berufsschule haben, bietet die Arbeitsagentur Gotha an.

Arbeitsagentur Gotha bietet Azubis Nachhilfe an

Viele Jugendliche haben vor einigen Wochen ihre Ausbildung begonnen. Doch nicht immer läuft es in der Berufsausbildung gut. Um einem Abbruch der Ausbildung vorzubeugen, bietet die Agentur für Arbeit in Gotha Jugendlichen eine „ausbildungsbegleitende Hilfe“ an.

„In Kleingruppen oder im Einzeltraining helfen erfahrene Fachleute, die schulischen, fachpraktischen oder persönlichen Probleme aufzuarbeiten, und bereiten gezielt auf die Prüfung vor“, sagt Ina Benad, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gotha.

Die Auszubildenden können in dem Nachhilfeunterricht Lücken im Schulstoff aufarbeiten und bekommen dadurch auch die richtige Unterstützung bei der Lerntechnik. Die ausbildungsbegleitende Hilfe findet in Absprache mit dem Azubi und dem Unternehmen wohnortnah statt.