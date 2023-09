Die Agentur für Arbeit Thüringen Mitte richtet in Gotha und Erfurt Weiterbildungsmessen mit verschiedenen Schwerpunkten aus.

Arbeitsagentur zeichnet in Gotha neue berufliche Perspektiven auf

Gotha. Arbeitsagentur richtet in Gotha und Erfurt Weitbildungsmessen für Wirtschaft/Verwaltung sowie Gesundheit/Sozialberufe aus

Weiterbilden, beruflich umorientieren oder Karriere planen: Die Agentur für Arbeit bietet in den kommenden Wochen in ihren Standorten Erfurt und Gotha Weiterbildungsmessen mit verschiedenen Schwerpunkten an. Bildungseinrichtungen aus der Region werden sich und die Möglichkeiten der Branchen präsentieren. Die Agenturen für Arbeit, die Jobcenter und die Kammern seien mit ihren Beratern vertreten, teilt Robert Rudolph von der Agentur Thüringen-Mitte mit.

Bei Gesprächen an den Messeständen können Besucher mit Bildungsanbietern ins Gespräch kommen und sich über berufliche Weiterbildung im Beruf oder aber auch eine berufliche Neuorientierung sowie über Finanzierungsmöglichkeiten informieren.

Bildungsmesse für Wirtschaft/Verwaltung: Dienstag, 26. September, 14 bis 17 Uhr Agentur für Arbeit Gotha, Schöne Aussicht 5; Mittwoch, 27. September, 14 – 17 Uhr Agentur für Arbeit Erfurt, Max-Reger-Str.1, Bildungsmesse für Gesundheit/Sozialberufe: Mittwoch, 22. November, 14 bis 17 Uhr Agentur für Arbeit Erfurt, Max-Reger-Str. 1; Dienstag, 28. November 14 bis 17 Uhr; Agentur für Arbeit Gotha, Schöne Aussicht 5