Arbeitsplätze haben im Gothaer Gewerbegebiet Vorrang vor Photovoltaik

Gotha. Stadt verhindert Umnutzung von Flächen in Gotha-Süd. Die Nachfrage nach größeren Gewerbe- und Industrieflächen in Autobahnnähe ist heute noch erheblich.

Zielgerichtet steuern möchte die Stadt Gotha die Energiewende. So sollen Photovoltaikanlagen (PV) nicht auf guten Ackerflächen oder Grundstücken für Gewerbe- und Industrieflächen entstehen, sagte Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU) im Stadtrat. Der Beschluss in Bezug auf das Industrie- und Gewerbegebiet Gotha-Süd wurde gefasst.

Anfragen für die Überbauung von Flächen lägen vor. Die Planänderung hinsichtlich der Nutzung zum Ausschluss von PV-Freiflächenanlagen und Windenergieanlagen soll die „Unternutzung“ verhindern und Gewerbeansiedlungen ermöglichen. Unbenommen davon bliebe die Möglichkeit von PV-Anlagen auf Dach- und Wandflächen oder als Grundstückseinfriedung, heißt es. Die Entwicklung der Unternehmen auf einigen Flächen sei in diesem Gebiet teils nicht umgesetzt worden. So seien wertvolle, voll erschlossene und sofort bebaubare Grundstücke vorhanden, die nun mit PV-Freiflächenanlagen (im Bild) bebaut werden könnten, wenn die Stadt nicht reagieren würde.

1993 ist das Ziel die Nachfrage nach gewerblichen Bauplätzen

Ziel des 1993 aufgestellten Bebauungsplanes sei die Nachfrage nach gewerblichen Bauplätzen gewesen, die im Bereich der historischen Gewerbeflächen in Gotha-Ost nicht verfügbar war. Die Entwicklung eines Gewerbegebietes am südlichen Stadtrand sollte die Neuansiedlung von Betrieben und auch die Verlagerung von Gewerbebetrieben aus anderen städtischen Bereichen zum Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen ermöglichen. Die Erschließung dieser Flächen sei mit Fördermitteln erfolgt. Die Nachfrage nach größeren Flächen in Autobahnnähe sei heute noch erheblich.