Arbeitstitel „Geraubte Kunst“

Das Wiederauftauchen der vor 40 Jahren aus dem Schloss Friedenstein gestohlenen fünf Gemälde war die Nachricht des Jahres aus Gotha. Sie sorgte für Schlagzeilen bundesweit. Was bis dato kaum einer für möglich gehalten hatte, wurde Anfang Dezember mit einem Schlag publik.

Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) hatte etwa eineinhalb Jahre nahezu im Verborgenen mit einem Anwalt und der „Ernst-von-Siemens-Kunststiftung“ die Übergabe der hochkarätigen Werke des „größten Kunstraubs in der Geschichte der DDR“ eingefädelt. Während jetzt Behörden und Juristen die Eigentumsfrage klären, im Berliner Rathgen-Forschungslabor die Echtheit der Gemälde überprüft wird, gehen im Gothaer Rathaus die Blicke voraus. Wie soll die Rückkehr der Bilder erfolgen?

Hans Holbeins Hans d. Ä. (Augsburg 1460/65-1524 Basel oder Isenheim) Heilige Katharina (um 1509/10 Öl auf Ahorn, 39,5 x 28,4 cm) war auch im Dezember 1979 aus Schloss Friedensteingeraubt worden. Foto: Stiftung Friedenstein

Dafür setzt Kreuch, Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha, eine Prämisse: Deren Präsentation dürfe nicht im „stillen Kämmerlein“ erfolgen. Zu einem möglichen Zeitpunkt gibt er sich ganz entgegen seinem Naturell äußerst zurückhaltend: „Ich rechne damit, dass wir irgendwann zu einer Lösung kommen.“ Zuvor müsse alles juristisch abgeklärt sein.

Er wünsche sich dazu eine Ausstellung, die wenigstens einhunderttausend Besucher anlocke. Sie müsse mit einem Werbeeffekt für Gotha verbunden sein. Die Gemälde nur nach dem Motto „Die Bilder sind wieder da“ zu präsentieren, das werde der Vorgeschichte und der Aufmerksamkeit, die der Gothaer Kunstraum von 1979 in den zurückliegenden vier Jahrzehnten immer wieder erfahren hatte, nicht gerecht. „Das muss ein richtiger Hammer werden.“ Die Aufarbeitung des Themas könne er sich unter dem Arbeitstitel „Geraubte Kunst“ vorstellen.

Ob das im Mai bis Oktober 2020 möglich werde, wenn erfahrungsgemäß die meisten Touristen nach Gotha kommen, hält Kreuch für fraglich. Der erste Weihnachtsmarkt im Schloss Friedenstein zeige, dass der von Einheimischen gut angenommen werde, doch es fehlen die Touristen.

Mit Wehmut denke er an seinen Besuch der Pinakothek in München vor wenigen Tagen und die vielen Besucher dort. Im Fokus dort: das handgroße Selbstbildnis von Rembrandt im Alter von 23 Jahren. Es habe einst zum Bestand des Schlosses Friedenstein gehört und sei von den Coburgern 1953 verkauft worden. „Das Bildnis adelt eigentlich die Gothaer Sammlung“, findet Kreuch.

Das „Bildnis eines alten Mannes" von Jan Lievens (1607-1674) war ebenfalls gestohlen worden. Foto: Stiftung Friedenstein

Von Mitarbeitern des Schlosses Friedenstein seien Verlust-Kataloge erstellt wurde. Diese machten deutlich, dass keine Sammlung so beschädigt worden sei wie die Friedensteiner. Gotha sei die kleinste Stadt in Europa mit einem so bedeutenden Welterbe. Dessen Schädigung sei nicht nur auf die Folgen des Zweiten Weltkrieges zurückzuführen, sondern schon nach Ausgang des Ersten Weltkrieges 1918 eingetreten. „Weil sich keiner mehr dafür zuständig fühlte.“ Dazu liege keine kontinuierliche Aufarbeitung vor.

Zu bedenken sei außerdem, dass sich die Gothaer Kunstschätze bis 1879 in den Wohnräumen des Herzogshauses befunden hatten. Erst mit Bau des Herzoglichen Museums, später Museum der Natur, seien sie ins öffentliche Bewusstsein gerückt.