Arnoldi findet seinen Platz in Gotha

Einsam und verlassen steht ein Arnoldi-Denkmal auf dem ehemaligen Gartengelände, das früher von Bürogebäuden der Gothaer Versicherungen in Göttingen umrahmt war. Weitgehend sind diese Gebäude verschwunden, dem Erdboden gleichgemacht zugunsten von künftig zu erstellendem Wohnraum. Auch das Denkmal sollte entfernt werden.

Der Zufall wollte es, dass vor einigen Monaten Mitarbeiter aus der Göttinger Abteilung Spezialversicherung der Gothaer Allgemeinen Versicherung AG nach Gotha kamen. Ihr Leiter, Christoph Ritter v. Weber Chrustschoff, bemerkte dabei bedauernd, dass es am Gebäude in der Bahnhofstraße, in dem das Deutsche Versicherungsmuseum Ernst Wilhelm Arnoldi seine Heimat hat, außer dem Namen keinerlei Bezug oder Erinnerung an Arnoldi gäbe. Da wollte er doch sehen, ob er dort „etwas tun“ könne.

Arnoldi reist auf Lastwagen von Göttingen nach Gotha

Da das gesamte Gelände in Göttingen mit allem, was sich darauf befindet, bereits verkauft war und beräumt werden sollte, setzte sich Ernst Heise vom Standortmanagement Göttingen der Gothaer Versicherungen mit dem neuen Eigentümer in Verbindung und konnte dessen Einwilligung erreichen, das Arnoldi-Denkmal abbauen und nach Gotha bringen zu lassen. Damit war die drohende Zerstörung vom Tisch.

Am Mittwoch lenkten Frank Ehmig und Matthias Kauk aus Gotha ihren mit einem Hebekran ausgestatteten Lastwagen auf das Gelände in Göttingen mit dem Teich, an dem Arnoldis Denkmal stand. Dort angekommen, zeigte ein Test, dass das Denkmal nicht im Boden verankert, sondern nur durch das Eigengewicht gehalten wurde. Dies erleichterte den Männern den Abbau erheblich.

Bereits zehn Minuten später startete im Beisein des Göttinger Standortmanagers Ernst Heise der erste Versuch, das Denkmal auf die Ladefläche zu heben. Doch die Gurte fanden auf der glatten Basaltfläche der Stele keinen Halt und drohten durchzurutschen. Also versuchten Ehmig und Kauk es auf eine andere Weise.

Ein Test mit der Brechstange zeigt, dass das Denkmal nicht im Boden verankert wurde und sich somit leicht abheben lassen müsste. Foto: Horst Gröner

Vorsichtig brachten sie das Denkmal in die Seitenlage und legten es neben dem alten Standort ab. Alles Weitere war für die beiden Fachleute kein Problem mehr.

500 Kilogramm schweres Denkmal wird abmontiert

Zwei Gurte wurden um den Steinblock geschnürt und der Kran des Lastwagens hob – als wäre es Nichts – gut 500 Kilogramm Gewicht sanft auf die Ladefläche, wo Arnoldi auf einer Decke wohlbehalten zum Liegen kam.

Keine halbe Stunde dauerte die Aktion. Mit wenigen Handgriffen und einem erneuten Einsatz des Krans folgte schließlich noch die Bodenplatte, die ebenfalls auf der Ladefläche abgelegt wurde. Jetzt ragte nur noch eine kurze Eisenstange – die Halterung des Denkmals – aus dem in den Boden eingelassenen Fundament heraus. Wenige Hammerschläge brauchte es, dann war auch dieses Hindernis beseitigt.

Schon nach 45 Minuten konnten Ehmig und Kauk alles wieder einpacken, was sie vorsorglich noch an Werkzeugen mitgebracht hatten, aber wegen der letztendlich unproblematischen Demontage nicht benötigten. Der Lastwagen stand bereit zur Rückfahrt nach Thüringen mit der einzigartigen Fracht eines weiteren Arnoldi-Denkmals für Gotha. In den nächsten Monaten soll es in der Residenzstadt einen würdigen Standplatz erhalten. Auf dem Plan steht das Gebäude in der Bahnhofstraße 3a, vor dem Versicherungsmuseum, das auch Arnoldis Namen trägt.