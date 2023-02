Arnoldischule in Gotha verneigt sich vor Alfreda Zeidler

Gotha. Die 17. Aktion des Künstlers Gunter Demnig in Gotha wird von Gymnasium und Aktionsbündnis initiiert.

Vor dem Eingang der Arnoldischule Gotha erinnert jetzt ein Stolperstein an Alfreda Zeidler, geborene Rosenburg (1924-1990). Sie war Schülern und Lehrerin der Schule. Der Verlegung des Stolpersteins am Dienstag durch Gunter Demnig ging eine Gedenkstunde in der Aula der Arnoldischule voraus.

Als Tochter einer jüdischen Mutter und eines nichtjüdischen Vaters in Berlin geboren, wuchs Alfreda Zeidler bei ihren Großeltern väterlicherseits in Gotha auf. 1938 emigrierte die Familie nach Frankreich. Als sie im August 1939 ihre Großeltern in Gotha besuchte, verhinderte der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ihre Rückkehr nach Frankreich und erzwang ihr Bleiben in Deutschland.

Nach den Nürnberger Rassegesetzen galt sie als Halbjüdin. Trotz aller damit verbundenen Schikanen gelang es ihr, 1943 das Abitur an der Arnoldischule abzulegen. 1943 bis 1945 musste sie Arbeitsdienst in der Landwirtschaft und der Gothaer Waggonfabrik leisten. Das Kriegsende und die Befreiung Gothas durch die Amerikaner verhinderten ihre Deportation.

Gunter Demnig hat die Stolpersteine 89 und 90 in Gotha verlegt, hier vor der Arnoldischule. Foto: Wieland Fischer

Für die während ihrer Schulzeit in der NS-Diktatur erlittene rassistische Diskriminierung entschuldigt sich heute Schulleiter Clemens Festag – auch wenn Jahrzehnte vergangen sind. „Der Stolperstein ist ein Zeichen dafür, dass wir uns vor Alfreda Zeidler verneigen.“ Er habe große Hochachtung vor Alfreda Zeidler, die trotz der erlittenen Repressalien an der Arnoldischule später als Lehrerin arbeitete. Sie unterrichte an mehreren Gothaer Schulen und war von 1965 bis zu ihrem Ruhestand 1984 an der Arnoldischule tätig.

Nach der Veranstaltung in der Arnoldischule verlegte Demnig in Gotha die 90. quadratische Messingplatte für Verfolgte, Vertriebene und Ermordete des Nazi-Regimes für den kommunistischen Widerstandskämpfer Willy Pabst in der früheren Oststraße 71a. Pabst war nach dem Stauffenberg-Attentat 1944 erneut inhaftiert und Ende März 1945 ins KZ Buchenwald überführt worden, wo er die Befreiung erlebte.

Schulprojekt befasst sich mit jüdischen Schicksalen

Es ist Demnigs mittlerweile 17. Aktion in Gotha. Sie ist vom Aktionsbündnis gegen rechte Gewalt sowie Arnoldischülern initiiert worden. Der Stolperstein für Alfreda Zeidler wurde vom Förderverein der Arnoldischule finanziert.

Die Zwölftklässlerinnen Melissa Joos und Hannah Brandt sind in dem Schulprojekt „Gaze“, das sich mit jüdischen Schicksalen im Nationalsozialismus und mit jüdischer Kultur in Gotha befasste, auf Alfreda Zeidler aufmerksam geworden. Ehemalige Arnoldischüler um Sandra Burkhardt hatten sich zuvor im Rahmen ihrer Seminarfacharbeit „Die Zeit heilt alle Wunden“ mit ihrem Leben auseinandergesetzt, berichtet Hannah Brandt.

Alfreda Zeidlers Schicksal verdeutliche, welchen Repressalien jüdische Mitbürger in der Zeit des Nationalsozialismus ausgesetzt waren, sagt Melissa Joos: „Wir wollten verdeutlichen, dass das nicht in weiter Ferne geschehen ist und geschieht, sondern genau hier, wo wir zur Schule gehen.“ Die Mitschüler hätten sich fast durchweg positiv, interessiert und mitfühlend damit auseinandergesetzt. Nun sind sie stolz, dass der Stolperstein verlegt ist und zum Gedenken anstößt.