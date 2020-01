Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnstädter versucht in Gotha, Polizisten zu überfahren

Nach einer halsbrecherischen Aktion in der Nacht zum Dienstag hat die Polizei in Gotha einen 41-Jährigen festgenommen. Wie die Polizei berichtete, sollte der Mann in der Nacht in Gotha einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Daraufhin habe er sich „rücksichtslos und grob verkehrswidrig“ der Kontrolle entzogen und sei mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf den Funkstreifenwagen zugefahren. Die Polizeibeamten hätten mit dem Funkstreifenwagen ausweichen müssen, um eine Kollision zu vermeiden.

Bei einem erneuten Anhalteversuch habe sich einer der Polizeibeamten nur noch durch einen Sprung zur Seite retten können, um Schlimmeres zu verhindern. Der Autofahrer konnte dann doch noch gestellt und festgenommen werden.

In seinem Fahrzeug seien geringe Mengen an Betäubungsmittel gefunden worden. Weiterhin habe gegen den 41-Jährigen aus Arnstadt ein Haftbefehl u.a. wegen räuberischer Erpressung vorgelegen. Er wurde noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, hieß es von der Polizei.

