Art der Stadt Gotha setzt „Schneewittchen“ mit zwei Personen in Szene

Gotha. Theatermacher im Kulturhaus Gotha feiern Premiere. Sie führen Grimm’schen Märchenklassiker für Erwachsene und Kinder ab drei Jahren auf.

Bei den Gothaer Theatermachern des Vereins Art der Stadt steht ein neues Stück ins Kulturhaus. Auf der Bühne des „Fundaments“ setzen sie einen Grimmschen Märchenklassiker mal ganz anders in Szene: „Schneeewittchen und die sieben Zwerge“ als Zwei-Personen-Stück.

Der Spiegel redet ziemlich frech zur Königin, der vergiftete Apfel hat eine eigene Meinung und Schneewittchen tritt leibhaftig auf der Bühne auf. Daniela Rockstuhl und Christian Mark spielen gemeinsam und führen zusammen Regie bei „So ein Theater – Grimms Märchen kurios erzählt“. Premiere ist am Samstag, 14. Oktober, um 16 Uhr im Fundament, der Spielstätte des Vereins Art der Stadt im Kulturhaus Gotha. Geeignet für Kinder ab drei Jahren – und mit dem Versprechen, dass auch Erwachsene ziemlich viel Spaß haben werden, verspricht Vereinssprecher Bernd Seydel. Am Sonntag, 15. Oktober um 16 Uhr, folgt die nächste Aufführung.

Vom Jäger zum Apfel in wenigen Sekunden

Spannend an diesem Projekt für die beiden Akteure ist, dass sie bei jeder Vorführung einen Märchenwunsch der Kinder erfüllen. Welcher das sein wird, wissen sie vorher auch nicht. „Wir sind gut vorbereitet“, lacht Daniela Rockstuhl. Zugleich kann sie auch den schauspielerischen Improvisationskünsten von Christian Mark vertrauen. Vor den Augen der Zuschauerinnen und Zuschauer verwandelt er sich blitzschnell vom Jäger zum Apfel und dann wieder in die böse Königin. Das ist virtuos und ziemlich lustig. Karten gibt es beim Theaterverein, auf der Webseite und an der Abendkasse im „Fundament“.

www.artderstadt.de