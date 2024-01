Vermischtes Artisten suchen in Gotha Geschenke

Gotha Der Zirkus Karl Buch gastiert auf dem Platz in der Parkstraße Gotha. Kleine und große Artisten zeigen buntes Programm.

Der Zirkus Karl Buch gastiert seit einigen Tagen auf dem Platz in der Parkstraße in Gotha. Die Vorstellungen im Dezember waren gut besucht, berichtet Peter Burger vom Veranstalter. Bis Sonntag, 7. Januar, heißt es dort weiterhin: Manege frei! - Jeweils um 16 Uhr.





Erzählt wird eine lustige Geschichte mit dem grimmigen Grinch, der Weihnachten nicht mag und die Geschenke unterm Weihnachtsbaum entwendet. Aber die Artisten finden seinen Diebesspeicher und bringen nach und nach die Geschenkpäckchen zurück.

Gleich zu Beginn des bunten Programms wird es orientalisch mit zwei jugendlichen Tänzerinnen, Scheich Mano und zwei weiße kirgisische Steppenkamelen. Felizitas Lourdes ist eine strahlende Nachwuchsartistin, die gekonnt Luftakrobatik an einem Kronleuchter in der Circuskuppel präsentiert.

Die kleine Felizitas Lourdes zeigt gekonnt Luftakrobatik in der Zircuskuppel zeigt. Foto: Peter Burger

Der Pferdeflüsterer Manolito de Cordoba vereint Mini und Maxi, ein Pferd und ein Pony, in einer harmonischen Dressur. „Bienchen, Bienchen gib mir Honig“ wird Clown Angelo mit Partnerin spielen.

Im zweiten Programmteil lässt Clown Angelo die Glocken klingen in einem lustigen Weihnachtsglockenspiel. Seniora Patricia lässt ihre Hunde weit spingen, vier Border-Collies in einer liebenswerten Präsentation.

Artist aus Budapest zeigt gewagte Darbietung

Einen weiteren Höhepunkt bietet David Herzceg aus Budapest mit einer gewagten Rola-Rola-Darbietung, bei der fragile Rollen übereinander gestapelt werden und darauf der Artist dies auszubalancieren versucht. Mit seiner wacklig gewagten Artistik tritt er erstmals in Deutschland auf. Bisher zeigte er diese bereits in England, Frankreich, Holland, Belgien und in seinem Heimatland Ungarn.

Im Finale sind alle Weihnachtsgeschenke wieder da. red

Weitere Infos: www.circus-karl-buch.de