Die Mitglieder vom Angelverein Ingersleben 1964 setzten die Enten in den Fluss. Aktuell führt die Apfelstädt wieder wenig Wasser.

Auch die langsamste Ente sahnt in Ingersleben ab

Ingersleben. Kita-Förderverein und Angler veranstalten Entenrennen in Ingersleben. Gerade so reicht dafür aktuell der Durchfluss in der Apfelstädt.

Christoph Hilbig (von links), Mathias Franke und Christian Franke vom Angelverein Ingersleben 1964 setzten die Plastikenten in die Apfelstädt. Foto: Victoria Augener

Mit rund 200 Startern wurde am Wochenende wieder ein Entenrennen in Ingersleben veranstaltet. Die Plastiktiere wurden verkauft und von Kindern bunt gestaltet. „Preise gab es für die drei schnellsten Enten sowie die langsamste“, erklärt Anna Lena Thörmer vom Förderverein des Kindergartens, der das Rennen organisiert. Bei der Umsetzung unterstützte der örtliche Angelverein. Dort macht sich bereits Unmut aufgrund des niedrigen Pegels der Apfelstädt breit. Denn das Trockenfallen soll eigentlich durch eine aktuelle gesteigerte Wasserabgabe aus der Schmalwasser-Talsperre verhindert werden. Seit 2021 konnte das Ingersleber Entenrennen dreimal nicht stattfinden: zweimal wegen Corona, einmal wegen zu wenig Wasser in der Apfelstädt.