Audi-Fahrer droht und beleidigt und verfolgt Trabbifahrer - Sattelauflieger löst plötzlich

Audi-Fahrer droht und beleidigt und verfolgt Trabbifahrer

Schon am Samstag, dem 30. Januar, kam es gegen 15.45 Uhr laut Polizei offenbar zu einer gefährlichen Situation auf der B88 zwischen Friedrichroda und Bad Tabarz. Nach der Schilderung eines 66 Jahre alten Mannes fuhr dieser mit seinem Fahrzeug in Richtung Bad Tabarz - es handelt sich um einen blauen Trabant mit drei Achsen und auffälliger Beklebung -, als ihm ein schwarzer Audi entgegen kam. Der Audi-Fahrer gestikulierte zunächst beleidigend und bedrohend, anschließend wendete der Unbekannte und fuhr dem 66-Jährigen hinterher.

Aufgrund eines Fahrmanövers während des nun folgenden Überholvorgangs musste der Fahrer des Trabant auf die Bankette ausweichen. Anschließend fuhr der Audi in Richtung Bad Tabarz weg. Der Fahrer soll etwa 30 Jahre alt sein. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0024654/2021) zu melden.

Sattelauflieger löst sich vom Fahrzeug

Am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr kam es in der Ohrdrufer Straße in Gotha zu einem Verkehrsunfall, glücklicherweise ohne Verletzte. Der 46-jährige Fahrer war mit seiner Sattelzugmaschine stadteinwärts unterwegs, als sich der Sattelauflieger plötzlich von der Zugmaschine löste. Er rutschte auf der Straße weiter bis zum Stillstand. Dabei entstand Sachschaden am Auflieger und am Gehweg. Nachdem der Sattelauflieger wieder mit der Zugmaschine verbunden war, konnte die Fahrt sicher fortgesetzt werden.

Schwer verletzt: 35-Jähriger rammt Hummer bei Flucht vor der Polizei

