Audi-Fahrer übersieht in Gotha Straßenbahn

Gotha. Dienstagmorgen krachte es in Gotha zwischen einem Auto und einer Straßenbahn berichtet die Polizei. Ein 68-Jähriger war gegen 09.30 Uhr mit seinem Audi auf der Waltershäuser Straße unterwegs und wollte in die Reinhardsbrunner Straße abbiegen. Dabei habe er offenbar die sich nähernde Straßenbahn übersehen, und sein Wagen kollidierte mit ihr. In der Bahn befanden sich keine Fahrgäste. Verletzt wurde bei der Kollision niemand. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. red