Die Bauarbeiten am Hauptmarkt kommen sichtbar voran. Am unteren Hauptmarkt haben Pflasterarbeiten begonnen.

Auf dem Hauptmarkt wird schon gepflastert

Die Tiefbauarbeiten am Hauptmarkt in Gotha kommen schneller voran als geplant. Das stellt Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) fest. Während auf dem oberen Teil die Rohre des Leinakanals mit einem neuen Betonmantel versehen werden, haben im unteren Bereich bereits Pflasterarbeiten begonnen.

Trotz Corona-Pandemie werde in der Stadt an vielen Stellen gebaut. Kreuch zählt unter anderem die Friedrichstraße (dritter Bauabschnitt), Anger Sundhausen, Gehweg Schwabhäuser Straße, Radweg nach Töpfleben, die Verkabelung in Eisenacher Straße und Moßlerstraße, Fahrbahnen in Schützenallee und Friedrich-Ebert-Straße sowie Parkplätze am Mühlgrabenweg auf.

Der ehemalige „Klub der Kulturschaffenden“ habe mit Unterstützung der Stadt einen Käufer gefunden. Wegen der Bauarbeiten in der Friedrichstraße könne der aber derzeit nicht auf das Grundstück. Das gelte auch für den Investor, der auf Vermittlung der Stadt die Ruine Friedrichstraße 20, neben Bäcker Meininger, erworben habe. Der müsse auf sein Grundstück kommen, um dort Wohnungen zu bauen.