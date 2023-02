Auf den Spuren der Argonauten

Bad Tabarz. Dominique Görlitz berichtet in der Kukuna Bad Tabarz über Schilfbootexpedition Abora IV

Dominique Görlitz kommt nach Bad-Tabarz. Der aus Gotha stammende Experimentalarchäologe wird am Freitag, 3. Februar, ab 19 Uhr in der Kukuna über seine Schilfbootexpedition Abora IV berichten, über die Argonauten der Steinzeit. Den Überlieferungen nach führte eine der älteste Handelsrouten vom Fuße des Kaukasus über den Bosporus, die Dardanellen und über die Ägäis bis Kreta.

Görlitz hat mit seiner Abora IV die Richtigkeit der von Herodot aufgestellten Überlieferungen in der Praxis überprüft. Im Kielwasser der Argonauten segelte die Crew vom bulgarischen Varna durch den Bosporus und über Santorin bis nach Kaş in der Türkei. In seinem Vortrag werde Görlitz seine neuesten Befunde der transdisziplinären Forschung erläutern und warum die Seereise im Kielwasser Thor Heyerdahls so wichtig war.