Auf Schmidt folgt in Luisenthal Tezold

Norbert Schmidt nimmt seinen Hut. Nach 25 Jahren, findet er, ist die Zeit reif. Und der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Luisenthal kann auf ein erfolgreiches Vierteljahrhundert zurückblicken. Als er das Amt von Erich Reinhardt übernahm, war die Wiedervereinigung gerade mal ein paar Jahre alt. Die Feuerwehr befand sich im Umbruch. Neue Verordnungen, deutlich veränderte Strukturen waren umzusetzen. „Das hat Norbert mit Bravour gemeistert“, findet sein Stellvertreter Ralf Triebel.

Er erinnert in seiner Dankesrede daran, dass sich in jenen Jahren die Luisenthaler Feuerwehrleute in einem kleinen Raum trafen, in dem auch noch unverdrossen geraucht wurde. „Dass wir ein neues Gerätehaus brauchten, war allen klar. Unser Kamerad Norbert hat sich nach Kräften dafür eingesetzt. Fünf Jahre später wurde der Neubau eingeweiht.“ Der scheidende Wehrleiter sei ein Mann klarer Worte gewesen, denen stets Taten folgten. Allerdings vermochte auch er nicht zu erreichen, dass die Luisenthaler neue Technik bekamen.

Bürgermeister Günter Jobst unterstrich in seiner kleinen Rede, dass die Gemeinde gemeinsam mit Wehrleiter Schmidt und mit Blick auf den schmalen Haushalt, die optimalen Bedingungen für die Feuerwehrleute geschaffen hat. Trotz alter und gebrauchter Technik mangelte es an der Einsatzfähigkeit der Wehr zu keinem Zeitpunkt.

Das zeigte sich auch im vergangenen Jahr, in dem die Einsatzabteilung dreißig Mal ausrücken musste. Dabei galt es einen Containerbrand zu löschen, in dem sich Grünschnitt befand. Einmal war ein Gebäudebrand unter Kontrolle zu bringen, das andere Mal loderten die Flammen in einem Gewächshaus. Auch zu einem Flächenbrand rückten die Luisenthaler aus. Zweimal war deren Hilfe bei Verkehrsunfällen gefragt, achtmal traten die Feuerwehrleute zur Insektenbekämpfung an. Die Beseitigung von zwei Ölspuren und ein Hochwassereinsatz vervollständigen die Einsatzliste von 2019.

Doch nicht nur solche Aktivitäten bestimmten den Alltag der Wehr. Im Dorf, das weiß die Gemeinde und wissen die anderen Vereine zu schätzen, ist die freiwillige Feuerwehr ein verlässlicher Partner. Im Juni, wenn das Sonnenwendfeuer angezündet wird, sorgen die Mitglieder für Sicherheit. Der Talsperrenlauf im August wäre ohne ihre Mitarbeit nicht denkbar, ebenso die Weihnachtsfeier der Arbeiterwohlfahrt in der Gemeinde.

Auch über die Ortsgrenzen hinaus agieren die Feuerwehrleute. So zum Beispiel im Juni vergangenen Jahres, als sie im Festumzug anlässlich der 1240-Jahrfeier von Wölfis ihre alte Technik zeigten. Schmidt verwies in seinem Rechenschaftsbericht zudem auf einen Arbeitseinsatz am Rundwanderweg.

Garant für eine erfolgreiche Arbeit ist die Jugendfeuerwehr. Carsten Triebel, der ebenfalls aus dem Amt des Jugendwartes ausschied, konnte eine stolze Bilanz ziehen. In der Jugendfeuerwehr lernen 13 Kinder das ABC für die spätere Arbeit in der Einsatzabteilung. Alle zwei Wochen treffen sie sich deshalb im Feuerwehrgerätehaus. Auch die kleinen Feuerwehrleute lernen frühzeitig, wie wichtig ein Engagement in der Gemeinde ist. Ohne die Jugendabteilung würde das Knutfest in Luisenthal nicht so reibungslos funktionieren. Wenn im Kindergarten am 1. Juni das Kinderfest gefeiert wird, kümmern sich die Mitglieder der Jugendabteilung um die Verpflegung.

Bei der Wahl des neuen Wehrleiters sprachen sich die Frauen und Männer der freiwilligen Feuerwehr für Alex Tezold als neuen Wehrleiter aus, Ralpf Triebel bleibt der Stellvertreter. Neuer Jugendwart ist Normen Triebel, Sebastian Krumbein vertritt ihn. Anna Schetzke wurde als Kassenwart wiedergewählt.

Zum Schluss machte Norbert Schmidt deutlich, dass die Luisenthaler Wehr nur so gut dasteht, weil alle Mitglieder an einem Strang ziehen. Das habe ihm auch seine Arbeit leicht gemacht.