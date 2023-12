Aufräumen im Advent

Die Gothaer Pastorin Uta Liebe macht sich Gedanken über das Aufräumen in der Adventszeit.

Der Start in eine kurze Adventszeit hat begonnen. Gotha hat sich gleich nach dem Ewigkeitssonntag adventlich geschmückt und den Weihnachtsmarkt eröffnet.

Auch ich steige auf den Boden hinauf und suche nach den Sternen, Lichterketten, Figuren und was da so vom letzten Jahr an Glitzer und Kram rumliegt. Da ist so viel. Eigentlich müsste ich mal aufräumen. Wollte ich im Sommer machen, aber laue Sommerabende waren draußen dann doch schöner.

Uta Liebe ist Pfarrerin der evangelischen Kirchgemeinde Gotha und in der Versöhnungskirche. Foto: Kirchgemeinde Gotha

Vielleicht sollte mir ein „Aufräumcoach“ helfen, einer, der mir bei der Entscheidung beisteht. Was kann weg? Was brauche ich? Was kann ich verschenken oder in den Müll werfen? Am Ende von solch einer Aufräumaktion hätte ich einen guten Überblick und Platz. Könnte ich diese Methode auch für mich und mein Leben anwenden? Mein Leben ist ja auch eine Ansammlung von Erfahrungen von denen ich nicht weiß, ob und wie und wo ich sie brauchen kann.

Was habe ich da erlebt? Warum ist da noch immer so eine Unruhe in mir, wenn ich daran denke. Gehört das noch zu mir oder kann es endlich weg? Klar, Erinnerungen gehen nicht so einfach weg, aber sie einzuordnen hilft, damit sie ihren Platz bekommen und mich nicht mehr so bedrängen. Alles wird sich nicht lösen lassen, aber ein gewisses Aufräumen oder Einordnen jetzt im Advent könnte mir helfen meine Erfahrungen im Licht anzuschauen.

Vielleicht ist da jemand, mit dem ich reden kann. Aussprechen macht leichter. Und meine übergroßen Erwartungen an Verwandte gehören auch ins Regal der Anspannung, die ich mir schenken kann.

Tu das, was gut tut. Adventliche Musik hören, sich treffen mit Menschen, die liebevoll leuchten oder still gegen diesen kriegerischen Wahnsinn in der Welt ein Licht entzünden.

Das, was unheilvoll um mich ist, bekommt dann seinen Platz. Es bleibt schwer. Aber im Licht kann es anders werden. Darauf hoffe ich mit jeder Kerze, die ich in dieser Adventszeit entzünde.

