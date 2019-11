Bad Tabarz Bad TabarzVor der Grundschule hat es eine Unfallflucht gegeben. Die Polizei sucht auch zwei Wochen später noch Zeugen und verbreitete am Dienstag einen Zeugenaufruf. Ein unbekanntes Fahrzeug sei am Mittwoch, ...

Aufruf nach zwei Wochen

Vor der Grundschule hat es eine Unfallflucht gegeben. Die Polizei sucht auch zwei Wochen später noch Zeugen und verbreitete am Dienstag einen Zeugenaufruf. Ein unbekanntes Fahrzeug sei am Mittwoch, 23. Oktober, zwischen 14.30 und 15 Uhr, in der Karl-Marx-Straße gegen die vordere linke Seite eines grauen Opel-Kleinbusses gestoßen.

Hinweise: Tel.: 03621/781124, Fallnummer 0267607/2019