Auftakt für weitere Veranstaltungen rund um Ekhof in Gotha

Das Picknick zum Ekhof-Geburtstag im Ostgarten von Schloss Friedenstein soll der Startschuss für weitere Veranstaltungen rund um den Schauspieler, der das realistische Spiel in die Welt des Theaters einführte, nach der Corona-Pause sein. Das teilt Marco Karthe, Sprecher der Stiftung Schloss Friedenstein, mit.

Weiter geht es am 15. August um 16 Uhr mit der öffentlichen Führung „Donner, Wind und Wellbaum“ durch das Ekhof-Theater. Führungen zum Thema sind auch für private Gruppen wieder buchbar, maximal 15 Personen sind erlaubt.

Am 1. Oktober startet der Kartenvorverkauf zum Ekhof-Festival 2021. Alle Konzerte und auch das Hauptbühnenstück „Zaïre“ von Voltaire in einer Inszenierung des Ensembles Panaches wurden in das nächste Jahr verschoben.