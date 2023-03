Auftaktveranstaltung in Gotha zu Strukturen der Mafia in Thüringen

Gotha. Abgeordnete informieren über Arbeit und Erkenntnisse des Mafia-Untersuchungsausschusses des Thüringer Landtags. Die Auftaktveranstaltung ist in Gotha.

Im Juni 2021 nahm der bundesweit erste Mafia-Untersuchungsausschuss in Thüringen seine Arbeit auf. Der Landtagsausschuss beleuchtet die Umstände der Einstellung eines Ermittlungsverfahrens, das ab dem Jahr 2000 in Thüringen gegen mutmaßliche Angehörige der Mafia-Gruppierung ’Ndrangheta geführt wurde, heißt es in einer Mitteilung der Linkspartei.

In Thüringen gibt es fest verankerte Mafia-Strukturen

Dazu erklärt Katharina König-Preuss, Obfrau der Fraktion Die Linke im Untersuchungsausschuss Mafia: „Angesichts der bisherigen Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass es in Thüringen fest verankerte Mafia-Strukturen gibt. Darüber hinaus wurde deutlich, dass es einer breiteren Sensibilisierung für die Gefahren, die von Mafia-Strukturen ausgehen, bedarf.“

Mögliche Verbindungen in Polizei, Justiz und Verwaltung

Um über die Arbeit und Erkenntnisse des Untersuchungsausschusses zu informieren, organisiert die Landtagsfraktion von Die Linke eine thüringenweite Veranstaltungsreihe mit den Abgeordneten Katharina König-Preuss und Ralf Plötner – beide sind Mitglieder im Thüringer Mafia-Untersuchungsausschuss.

„Ziel ist es, die Menschen in Thüringen für die mögliche Existenz von Mafiastrukturen zu sensibilisieren und über das Handeln der Mafiagruppierung ’Ndrangheta aufzuklären. Dabei sollen auch die bisherigen Erkenntnisse des Untersuchungsausschusses über mögliche Verbindungen in Justiz, Polizei und Verwaltung thematisiert werden“, so König-Preuss und Plötner.

Die Auftaktveranstaltung findet am Mittwoch, den 29. März, ab 18 Uhr in Gotha im Theatercafé, Ekhofplatz 3, statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Stationen sind unter anderem Bad Salzungen, Bad Langensalza, Weimar und Erfurt.