Peter Bause gastiert am 21. April wieder im Ekhof-Theater Gotha.

Auftritt in Gotha: Peter Bause und ein Chor aus Estland

Gotha. Ekhoftheater und Schlosskirche sind Schauplätze für Veranstaltungen der Kulturstiftung Gotha.

Am Freitag, dem 21. April, 20 Uhr, ist Peter Bause wieder im Ekhoftheater des Schlosses Friedenstein zu erleben – nun schon zum 15. Mal. Das kündigt die Kulturstiftung Gotha an. Bei seinem letzten Besuch hatte Bause von Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) die Auszeichnung „Goldener Ekhof“ erhalten. Sein Auftritt stehe nun auch deshalb unter dem Titel „Herr Ekhof hat Probe und andere Katastrophen“. Das Publikum werde wieder einen unterhaltsamen Abend erleben, heißt es seitens der Kulturstiftung. Bause werde etwa 90 Minuten allein auf den barocken Brettern der Bühne des Ekhof-Theaters stehen – und das ohne Manuskript. Er sei ein Meister der Einpersonenstücke.

Karten für den Abend mit Peter Bause sind unter www.ticketshop-thueringen.de, in der Tourist-Information Gotha oder an der Abendkasse zum Preis von 20 Euro pro Person erhältlich, Spender der Kulturstiftung Gotha zahlen 15 Euro.

Eine weitere Veranstaltung kündigt die Kulturstiftung am 23. April um 14 Uhr mit dem Chor „Miikael“ aus Kaila (Estland) in der Schlosskirche an. Chorleiter ist Pfarrer Matthias Burghardt, der Ehemann der letztjährigen Friedenstein-Preisträgerin Anne Burghardt. Über eine Spende für den Chor bzw. die Schlosskirche werde gebeten.