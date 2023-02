August der Glückliche von Gotha

Gotha. Über den Gothaer Herzog August hat Olaf Brühl ein Buch geschrieben, das er am 12. Februar im Herzoglichen Museum vorstellen will.

In Verbindung mit der Ausstellung „Luxus, Kunst & Phantasie“ wird am Sonntag, 12. Februar, der Autor Olaf Brühl aus seinem neuen Buch „August der Glückliche: Traum und Courage des Herzogs von Gotha – eine Spurensuche“ lesen. Beginn ist um 15 Uhr im Herzoglichen Museum in Gotha. Direkt vor der Lesung haben interessierte Besucher die Möglichkeit, um 14 Uhr an einer Führung durch die Sonderausstellung teilzunehmen.

In dem Buch beschreibt Brühl seine Nachforschungen, mit denen er dem einst berühmten und beliebten, dann geschmähten und vergessenen Herzog näherzukommen sucht. So finden sich eine Fülle an Themen, Querverweisen, Dokumenten und Briefen. Die Ausstellung „Luxus, Kunst und Phantasie“ läuft noch bis zum 19. Februar.