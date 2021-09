Augustinerkirche Gotha: Jüdische Musik auf Klavier und Cello

Gotha. Bekannte und vergessene Kompositionen jüdischer Musiker sind am 2. Oktober in Gotha zu hören. Alle haben eine Verbindung zu Thüringen.

Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen werden nicht nur geschichtlich sondern auch musikalisch geehrt. Zu diesem Zweck findet am Samstag, 2. Oktober, 18 Uhr, in der Augustinerkirche in Gotha das Konzert „Jüdische Musiker in der Thüringer und Gothaer Musikgeschichte“ statt.

Thüringen verfügt über ein enormes kulturelles Erbe und hat viele bedeutende Komponisten hervorgebracht. Kaum bekannt sei jedoch, so die Veranstalter, dass auch bedeutende jüdische Musiker im thüringischen Musikleben direkt oder indirekt Spuren hinterlassen haben.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Augustinerkirche zu hören sind aus diesem Grund Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Gustav Lewin, Giacomo Meyerbeer und Fanny Hensel. Gespielt werden sie von Elena Metelskaya am Klavier und Martin Müller-Weiffenbach am Cello.

Veranstalter des Konzerts sind der Kulturraum Löfflerhaus Gotha und der Verein „Bündnis gegen Rechts. Gotha ist bunt“. Sie wollen bekannte und vergessene jüdische Musiker vorstellen und so auf ein wenig bekanntes Stück Thüringer Musikgeschichte aufmerksam machen.

Der Eintritt ist frei. Es gilt die 3-G-Regel: Zuhörer, die nicht genesen oder geimpft sind, müssen einen aktuellen, negativen Test vorlegen. Schnelltests werden zur Verfügung gestellt.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Gotha.