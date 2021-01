Aus der Geschichte des Gothaer Landes

Gotha. Die Befestigung der Stadt Gotha bestand im 18. Jahrhundert aus Wallgräben, Bastionen und Toren. Vier Tore sicherten Ein- und Ausgang zur Stadt: Das Siebleber Tor, am Ausgang der heutigen Siebleber Straße, 1354 erstmals genannt hatte einen um 1380 erbauten Turm. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Brücke über den Wallgraben neu gebaut. Das Erfurter Tor vor der Erfurter Straße, um 1300 erstmals erwähnt, hatte einen 1366 neu erbauten Turm, die Brücke wurde gegen Ende des 17. Jahrhunderts erneuert. In diesem Turm lagerten zeitweise städtische Sprengstoffe. Das Brühler Tor befand sich am Ausgang des heutigen Brühls. Der Turm wurde erst während der Regierungszeit Herzogs Johann-Casimir (1564-1633) errichtet. Das Sundhäuser Tor am Ausgang der damaligen Kleinen Sundhäuser Gasse (Sundhäuser Str.) fand schon 1295 Erwähnung. Die Reste des Tores wurden jüngst freigelegt und dokumentiert. In den nördlichen Festungswerken gab es nur eine Pforte mit Turm, davon leitet die heutige Pfortenstraße ihren Namen ab.

Von den sechs Bollwerken, deren Wälle spitz ausliefen, befand sich das erste vor der Schwabhäuser Straße, dessen Wallgraben sich bis in die heutige Kastanienallee erstreckte. Die Bastion befand sich zum Teil dort, wo jetzt das Arnoldi-Denkmal steht (neben der Post). Auf diesem Wall, der sich bis zum Erfurter Tor erstreckte, standen Kasernen und eine Glockengießerei. Das zweite Bollwerk befand sich am Ausgang der Margarethenstraße, zur Langen Gasse hin.

Drittes Bollwerk stand vor der Pfortenstraße

Diese Bastion wurde 1985, im Zuge des ZBO-Neubaues in der Gartenstraße freigelegt und ist heute, zu besonderen Anlässen, teils zugänglich. Man fand damals einen kasemattenartigen, zweigeschossigen Verteidigungsbau des mittelalterlichen Befestigungsgürtels aus dem 16. Jahrhundert. Darauf wiesen die vorgefundenen Schießscharten für Kanonen und Musketen samt Abzugsschacht für Pulverdämpfe hin. Das dritte Bollwerk stand vor der Pfortenstraße, das vierte östlich vom Brühler Tor, das fünfte war der Keitenberg, jetziger Kauflandparkplatz, und das sechste Bollwerk befand sich am heutigen Myconiusplatz. Zwischen diesen Bastionen und Toren verliefen Wälle und Wallgräben, die rings um die Stadt herum führten und sich an der Südseite an die starken Festungswerke des Schlosses Friedenstein anschlossen. All diese Festungswerke dienten der Verteidigung der Stadt und boten auch den Bewohnern der umliegenden Dörfer Schutz. Bei etwaigen Gefahren fanden sie dann Sicherheit hinter den Mauern.

Den Wall des Friedenstein in Richtung Stadt ließ Herzog Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg (1745-1804) gleich bei seinem Regierungsantritt anno 1772 beseitigen. Ab 1789 folgten die Festungswerke auf der Ostseite des Friedenstein. Mit der Abtragung der Befestigungen am Siebleber Tor begann man 1806. Von 1809 an erfolgte der Abbruch der Mauern und Wälle am Erfurter-, Brühler und Sundhäuser Tor. Weil bei diesen Arbeiten viele Bürger der Stadt beteiligt waren, bezeichnete man fortan einen Teil der Trasse als Bürgeraue. Die großen, alten Buchen, die heute noch im Bereich der Liebetraustraße/Bürgeraue unter Schutz stehen, seien nach der Abtragung der Wälle gepflanzt worden, so der Gothaer Biologe Dr. Wolfgang Klug. Als letztes verschwand 1823 der sogenannte Keitenberg, der spätere Kasernenplatz an der Bürgeraue. Mit dem Erdreich der Wälle verfüllte man die Wallgräben, worauf nun regelrechte Promenaden um die Innenstadt, wie Bürgeraue, Gartenstraße, Huttenstraße, Friedrichstraße entstanden.

Kindleben hatte Gasthof und Gericht

Schon in alten Zeiten gab es vor den Toren der Stadt so genannten Vorstädte. Im Jahre 1715 zählte man in der Stadt 917 und in den Vorstädten 113 „schossbare“ Häuser, das heißt, diese Hausbesitzer waren steuerpflichtig. Vor dem Erfurter Tor standen 77, vor dem Siebleber Tor 3, vor dem Sundhäuser Tor 13 und vor dem Brühler Tor 20 Häuser. Sechs Dörfer, deren Fluren sich in unmittelbarer Nähe zur Stadt befanden gingen in der Stadt nach und nach auf. Die Leute zogen in die Stadt, die Dörfer verfielen und wurden wüst, die Fluren wurden städtisch. Dörfer wie Eschleben, westlich der Stadt gelegen, mit fast 25 Hufen Land (eine Hufe = 6,8 Hektar) betraf dies. Heute erinnert der Eschleber Kirchhügel noch an den einstigen Ort. Weiter gehörte Alschleben dazu. Im Norden zwischen der heutigen Goldbacher Straße und dem Krahnberg gelegen, besaß es eine 28 Hufe große Flur. Dann gab es noch Ostheim im Heutal im Bereich der Kerzenfabrik; Töpfleben unterhalb des Seeberges sowie Mittelhausen im Süden, wo der für Gotha einst so wichtige Königsbrunnen entspringt. Bedeutend war Kindleben mit Gasthof und Gericht. Letzteres hatte für Gotha einen besonderen Rang, da die Gerichtsbarkeit in der Stadt dem Landesherrn zustand. Am besagten Gerichtshügel konnte jedoch eigenes Recht gesprochen werden. Letztlich existierte vor den Mauern der Stadt noch eine kleine Siedlung namens Hirsendörfchen, auch Hersdorf genannt.